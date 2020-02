Madureira e Quem Procura Acha voltam a vencer e lideram a Copa São Carlos

IPR Centro e Universal Sede protagonizaram o único empate da segunda rodada - Crédito: Gustavo Curvelo

A segunda rodada da Copa São Carlos de Futebol Evangélico deixou a entender que o equilíbrio deve ditar a competição ao longo de sua primeira fase. Afinal, neste sábado (15), apenas Quem Procura Acha e Madureira conseguiram repetir o sucesso da rodada inaugural e conquistaram a segunda vitória, liderando, assim, as duas chaves da competição. De folga na semana passada, a Geração Conviver também triunfou e é outra a somar 100% de aproveitamento.

No Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão”, a Madureira impôs seu futebol para derrotar a Pentecostal da Bíblia e chegar aos seis pontos. Com dois gols de Lucas Guedes e um de Tiago e outro de Marcos Felipe, a equipe bateu a oponente da tarde por 4 a 1 – Carlos André descontou – e abriu duas unidades de frente no Grupo A com relação a IPR Centro, que ficou no empate em 1 a 1 com a Universal Sede.

Com um pouco mais de dificuldade, e neste caso pelo Grupo B, a Quem Procura Acha igualmente se distanciou dos adversários ao passar pela Garagem Church, por 3 a 2. Luan, Willian e Moisés anotaram para os comandados de Zinho Almeida, ao passo que Vitor Devecchi e Yuri Balthazar reduziram para os visitantes.

Na segunda colocação, e com um jogo a menos, aparece a Geração Conviver. Depois de cumprir folga automática na primeira rodada, o time derrotou a Universal Aracy, por 3 a 1, graças aos dois gols de André Luiz e um de Sérgio, conquistando seus três primeiros pontos na luta pela classificação à fase final.

Com as festividades de Carnaval, a Copa São Carlos faz uma pausa na próxima semana e retorna apenas no sábado (29), com a realização da terceira rodada.

Pelo Grupo A, que terá o Estádio Municipal Francisco da Costa “Chico Preto” como palco na respectiva data, Universal Sede e Madureira duelam às 13h15 e, na sequência, às 14h45, é a vez de Coligação IPR/PDB e Pentecostal da Bíblia medirem forças.

Já no Estádio Zuzão, o Grupo B tem como primeiro compromisso, às 13h15, o confronto entre Garagem Church e Geração Conviver. Depois, Quem Procura Acha e Internacional da Vida atuam às 14h45. Os jogos contam com entrada aberta ao público.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também