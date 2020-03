Madureira e Quem Procura Acha tentam fechar o primeiro turno com 100% de aproveitamento

Equipe da Madureira ainda não tropeçou na Copa São Carlos - Crédito: Gustavo Curvelo

Restam duas rodadas para o término do primeiro turno da Copa São Carlos de Futebol Evangélico, mas, para Madureira e Quem Procura Acha, os jogos deste sábado, 7, têm destaque especial. Ainda com 100% de aproveitamento, as duas equipes, que folgam no próximo final de semana, buscam fechar a primeira parte da competição de forma impecável, antecipando também a classificação virtual para as quartas de final.

A Madureira, que tem nove pontos e cinco de vantagem para a vice-líder IPR Centro, recebe justamente a segunda colocada no Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão”, a partir das 14h45. No mesmo local, Coligação IPR/PDB e Universal Sede também medem forças pelo mesmo Grupo A, às 13h15.

Na outra chave, a Quem Procura Acha tem como palco de seu confronto o Estádio Municipal Dr. Álvaro Zuim, popular campo da Vila Izabel. Às 14h45, o time comandado por Zinho Almeida encara a Geração Conviver, em partida que leva às quatro linhas os dois primeiros colocados do Grupo B.

Um pouco antes, às 13h15, Internacional da Vida e Universal Aracy lutam pela primeira vitória. O resultado recoloca o vencedor no páreo por uma das três vagas na fase ‘mata-mata’ do torneio.

