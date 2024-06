Luta por vaga para a segunda fase fica acirrada na Champions Ouro

Com chance de classificação, Milan pega o Santa Angelina e tem que vencer - Crédito: Divulgação

“Muita água ainda irá rolar por baixo” da fase de classificação da série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Neste domingo, 16, está prevista a 11ª rodada, com a realização de seis partidas e classificadas matematicamente para a segunda fase, só duas equipes: o Juventus Cruzado com 28 pontos e o Aracy, com 26 pontos. Na outra extremidade da tabela, somente Vila Prado (13ֻº colocado), River Plate (14ֻº) e Abdelnur (15º), sem chances, cumprem tabela.

As demais equipes, do Tijuco Preto (3º colocado com 20 pontos) até o Mirante (12º colocado com 9 pontos), as equipes lutam. Umas com mais chances de classificação e outras, evidentemente, com menos oportunidade.

Porém, após a conclusão da 11ª, fica a certeza que mais equipes podem garantir matematicamente sua vaga, bem como outras, darem adeus, de uma vez, ao sonho de continuar na luta pelo título.

A rodada

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x Juventus Cruzado

10h – Cruzeiro do Sul x Tijuco Preto

Campo da UFSCar

8h – Juventude x Zé Bebeu

10h – Santa Angelina x Milan

Campo da USP

8h – Pé Na Porta x River Plate

Campo do Distrito de Água Vermelha

8h – Aracy x Mirante

Classificação

Leia Também