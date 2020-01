Luisão terá clássico entre São Carlos x Grêmio São-carlense

Conselho arbitral realizado na tarde desta quarta-feira - Crédito: Rodrigo Corsi/FPF

O São Carlos FC e o Grêmio São-carlense mandaram representantes ao conselho arbitral realizado na tarde desta quarta-feira, 29, e confirmaram as presenças no Campeonato Paulista da Série B de 2020, que terá a participação de 36 times.

Desta forma, o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, irá receber novamente um clássico local. O último foi no dia 24 de fevereiro de 1985. Na oportunidade o Grêmio São-carlense (o Esportivo), venceu o Estrela de Bela Vista pelo placar de 3 a 0, em jogo valido pela Copa São Paulo (o que seria hoje a Copa Paulista).

EM SILÊNCIO

Neste início de temporada, apesar de confirmarem a participação na quarta divisão do futebol paulista, as duas equipes iniciaram o ano em marcha lenta.

A direção do Grêmio pouco divulga e não fornece as atividades. Já o São Carlos está em situação complicada já que o atual presidente Carlos Antunes entregou o time para Marcelo Boldrin, que trabalhou na base do futebol no Maranhão e tem passagem na seleção brasileira de masters e não dá as caras na cidade.

Por outro lado, o ex-presidente e fundador, Julinho Bianchim, entrou na Justiça para tentar reaver o clube.

A BEZINHA

O Campeonato Paulista sub-23 Segunda Divisão de 2020 tem início em 12 de abril e término previsto para 3 de outubro e terá quatro grupos regionalizados. Na reunião, os clubes também decidiram pela divisão do campeonato em duas séries em 2021.

Em 2020, na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em jogos de ida e volta, classificando quatro de cada chave para a fase de mata-mata. Os confrontos serão definidos de acordo com as campanhas dos classificados. Em caso de empate, prevalecerá o melhor desempenho nas fases anteriores. Em campo, a principal novidade é a possibilidade de cinco substituições em três atos.

Das 16 equipes que avançam à fase decisiva da competição, campeão e vice garantem acesso ao Campeonato Paulista da Série A3 de 2021, enquanto os demais 14 times - junto com os dois rebaixados da Série A3 de 2020 - vão compor a primeira série da Segunda Divisão. Os demais clubes integram a série abaixo.

PROVÁVEIS PARTICIPANTES DA BEZINHA

CLÁSSICOS “EM CASA”

A história do futebol são-carlense, segundo Marcos Serra, foram protagonizados pelo Paulista EC, o Ideal Club e o Palestra nas décadas de 10, 20 e 30 do século passado.

Na década de 50 com a aparecimento do Estrela de Bela Vista, do Bandeirantes e do Expresso São Carlos e a expansão do Campeonato Paulista para o interior, os jogos entre as equipes começaram ter conotação oficial, então pela 3ª Divisão da época.

Na década de 70 surgiu o Grêmio Esportivo Sãocarlense, então rival do Estrela de Bela Vista e que também protagonizaria o último clássico no dia 24 de fevereiro de 1985. Na oportunidade superou o Estrela por 3 a 0 no Luisão, em jogo valido pela Copa São Paulo, o que seria hoje a Copa Paulista, e que teve, na oportunidade, a participação de 64 equipes. (com FPF)

