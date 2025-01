Luisão será palco de dois jogos da 3ª fase da Copinha

Bom público tem marcado presença nos jogos da Copinha no Luisão - Crédito: Miltinho Marchetti

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou no início da manhã desta segunda-feira, 13, os primeiros oito jogos da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que irão acontecer durante a terça-feira, 13.

De acordo com a entidade que promove a maior competição júnior de todo o planeta, São Carlos foi contemplada com duas partidas que acontece no período da tarde no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A rodada dupla acontece a partir das 17h. No primeiro jogo, o Cruzeiro/MG enfrenta a Portuguesa de Desportos e na sequência, às 19h30, o Água Santa terá pela frente o Fluminense/RJ.

