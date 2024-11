Luís Britto e Gustavo Heide encerram Challenger de Lima com o vice-campeonato

Compartilhar no facebook

Ao lado do compatriota Gustavo Heide, Luís Britto ficou com o vice em Lima - Crédito: Divulgação

A dupla formada por Luís Britto (que reside em São Carlos) e Gustavo Heide ficaram com o vice-campeonato no Challenger de Lima (Peru). Na final, realizada sábado, 9, foi derrotada para os poloneses cabeça de chave número 2, Drzewiecki e Matuszewski, por 2 seta a 0, com equilibradas parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 36 minutos.

No caminho até a final, a dupla venceu todos os confrontos sul-americanos. Eliminaram uruguaios, argentino e boliviano nas oitavas e nas quartas e conquistaram a vaga na decisão após bater compatriotas de virada.

Com a campanha, Luís Brito aparece momentaneamente na 179ª posição do ranking de duplas da ATP. Heide, por sua vez, aparece na 665ª.

