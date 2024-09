Lobinhos vencem a Inter de Limeira no Luisão

SIGA O SCA NO

Um exemplo de cidadania, dado por crianças e que deveriam ser seguidos por todos os adultos: Racismo, aqui não! - Crédito: Jhonatan Celestino

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, foi palco de mais uma rodada dupla do Campeonato Paulista Sub11 e Sub12. Pela sétima rodada da fase de classificação, os Lobinhos do sub12 enfrentaram e venceram a Inter de Limeira no domingo, 15, pela contagem mínima.

Antes de a bola rolar, a garotada da jovem alcateia deu um exemplo de cidadania e durante o protocolo de entrada das equipes, os pequenos são-carlenses realizaram uma ação antirracista, com a faixa "Racismo, aqui não!".

Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

Quando a bola rolou, pelo sub11, os Lobinhos jogaram bem, mas perderam por 2 a 1 para o Inter. Enzo Pires marcou para o Grêmio. Nos pênaltis, derrota por 4 a 3.

Já no sub12, expressiva vitória por 1 a 0 com gol de Léo Toledo. Nos pênaltis, mais uma vitória desta vez por 5 a 3.

Os Lobinhos voltam a campo domingo, 22/9, e a partir das 14h, em rodada dupla, enfrentam o Velo Clube, no estádio municipal Benito Agnelo Castellano.

