Lobinhos sofrem derrotas no Paulista sub11 e sub12

Lobinhos estiveram em ação pelo Paulista em um final de semana com duas derrotas - Crédito: Jonathan Celestino

As equipes de base do Grêmio São-carlense estiveram em ação na manhã deste domingo, 11, quando enfrentaram a Internacional de Limeira pela fase de classificação do Campeonato Paulista sub11 e sub12. Os jogos, pela segunda rodada, foram na casa do adversário.

Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra, independentemente do resultado final.

No sub11, os Lobinhos perderam por 2 a 0. Nos pênaltis, derrota por 5 a 3. Pelo sub12, derrota por 2 a 1 com gol de Mateus Frigo. Nos pênaltis, derrota por 4 a 2.

Os Lobinhos voltam a campo no domingo, 18, a partir das 14h, quando enfrentam o Velo Clube no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

