Lobinhos são eliminados na segunda fase do Paulista

Grêmio foi eliminado pelo Palmeiras na segunda fase do Paulista - Crédito: Juliana Ricardo/Atom Fotografia e Delma Gonçalves

O final de semana foi de resultados adversos para as categorias de base do Grêmio São-carlense que estiveram em ação pelo Campeonato Paulista sub11 e sub12, nos jogos de volta da segunda fase.

As equipes necessitavam de vitórias para passar para a terceira fase. Porém, não alcançaram as metas e foram eliminadas, ficando entre as 32 forças, em ambas as categorias, do futebol paulista. As partidas foram realizadas na tarde de domingo, 3.

O sub11 foi até o CT de Guarulhos e enfrentou a SE Palmeiras que possui hoje, o melhor trabalho de base do país. Após perder no primeiro jogo, em casa, por 2 a 0, necessitava devolver o placar para levar a decisão para as penalidades. Porém, em uma tarde infeliz, os Lobinhos foram derrotados por 8 a 0.

No sub12, a situação era a mesma, já que, no estádio Espanha, em Santos, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Jabaquara e no estádio municipal professor Luís Augusto de Oliveira precisava devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis ou placar superior para se qualificar entre os 16 melhores times da categoria.

Entretanto, após um jogo bem disputado e com chances de conquistar a vitória, os Lobinhos ficaram no placar de 0 a 0.

Leia Também