Lobinhos lideram Paulista sub12 e estão próximos da segunda fase

Davi Ferreira comemora o gol que deu a vitória para o time sub12 - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe sub12 do Grêmio São-carlense está fazendo história no Campeonato Paulista. Na tarde de domingo, 22, pela 8ª rodada da fase de classificação, no estádio municipal Dr. Hermínio Ometto, em Araras, encarou o Velo Clube e venceu por 1 a 0, gol de Davi Ferreira. Nos pênaltis, perdeu por 5 a 4.

Com a vitória, o sub12 assumiu a liderança do grupo 4 com 22 pontos e está bem próximo da classificação para a segunda fase, que irá reunir as 32 melhores equipes do Estado. Em segundo ligar aparece a Internacional de Limeira com 21 pontos e o Velo Clube, com 17.

Já pelo sub11, os Lobinhos foram derrotados por 1 a 0. Nos pênaltis, vitória por 2 a 0. No grupo 4, o time está em 4º lugar com 13 pontos. A liderança é do Velo Clube, com 24 pontos, seguido da Inter de Limeira com 19 e pelo Rio Claro, que está com 14 pontos.

Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

As equipes voltam a campo domingo, 29, a partida das 14h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, para encarar o Rio Claro.

