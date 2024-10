Lobinhos estão entre as 32 melhores equipes do Paulista

É só alegria: garotada do sub11 comemora a vitória, a goleada e a vaga para a segunda fase do Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Meta cumprida. Com louvor e distinção. As equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense estão classificadas para a segunda fase do Campeonato Paulista das categorias e se colocam entre as 32 melhores equipes do Estado. A partir de agora, a competição para a ser eliminatória e para a terceira fase seguem somente 16 equipes e assim sucessivamente até definir os campeões da temporada 2024.

Pela 10ª e última rodada da fase de classificação, grupo 4, os Lobinhos enfrentaram o Independente no estádio municipal Comendador Agostinho Prado, em Limeira, na tarde de domingo, 13. Nessa edição da competição, todas as partidas tiveram ainda, disputa de pênaltis valendo um ponto extra para o vencedor dos tiros livres diretos.

O sub11, que ainda buscava a classificação, tinha que vencer o Galo limeirense e ainda torcer por tropeços de Rio Claro (que estava no mesmo grupo) e do Jabaquara (grupo 8). Os deuses do futebol estavam a favor da pequena alcateia e com o vento soprando a favor, tudo deu certo.

Rio Claro e Jabaquara não venceram e a “cereja” do bolo ficou por conta da goleada dos pequenos gremistas por 9 a 0, gols de Enzo Pires (3), Enzo Traldi (2), Kauan (2), Otavio e Eduardo (contra). Nos pênaltis, outra vitória por 3 a 1.

Já classificado e com a melhor campanha do grupo, o sub12 realizou um “treino de luxo”, com empate em 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, vitória por 4 a 2.

Agora o ‘bicho’ pega

A partir da segunda fase inicia-se o ‘mata-mata’ e o sub11 terá pela frente a SE Palmeiras, neste domingo, 20, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 14h.

Já o sub12 joga fora, a partir das 15h30. No estádio Espanha, em Santos, encarará o Jabaquara. As partidas serão ida e volta, com o segundo jogo no dia 3 de novembro.

Leia Também