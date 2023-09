Lobinhos do sub11 segue no Paulista; sub13 fica pelo caminho

Lobinhos do sub11 comemoram a vaga para a terceira fase do Campeonato Paulista - Crédito: @ismaeledelmafotografia77

Uma manhã de domingo com muita emoção, adrenalina e teste cardíaco para os torcedores/papais que estiveram presentes no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Afinal, pela segunda fase do Campeonato Paulista, entre as 32 melhores equipes da competição, a equipe sub11 do Grêmio São-carlense recepcionou o Desportivo Brasil de Porto Feliz com a obrigação de vencer para seguir no torneio e se qualificar entre as 16 melhores equipes do Estado.

Com muita emoção, os Lobinhos fizeram a lição de casa, mas a um preço emocional significativo. No primeiro jogo, na casa do adversário, os então pequenos anfitriões venceram pela contagem mínima. Para seguir no torneio, os Lobinhos precisavam do resultado positivo.

Com um gol de Lázaro, o Grêmio venceu por 1 a 0, sendo necessária a cobrança de penalidades máximas para definir o vencer e com muita emoção, a vitória foi são-carlense por 6 a 5. Classificado, o Grêmio agora aguarda o próximo adversário.

Já o sub13 se despediu. Após empate no estádio Luisão em 1 a 1, a equipe jogou no estádio de grama sintética da Inova, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo e foi derrotado pela contagem mínima.

Leia Também