Lobão utiliza atletas do sub20 no início da Série A4

Cinco jogadores da base gremista estão sendo trabalhados pelo técnico Leandro Mehlich - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense não busca somente o acesso a Série A3 no Campeonato Paulista. O clube trabalha para, paralelamente, revelar novos atletas para o time profissional.

O primeiro passo foi a participação na Copa São Paulo de Futebol Junior onde chegou pela primeira vez à segunda fase. Agora, o clube promoveu jogadores do sub20 e cinco deles chegaram a ser relacionados, de uma só vez, pelo técnico Leandro Mehlich para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4.

Na partida ocorrida sábado, 2, quando o Grêmio venceu o Rio Branco de Americana no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, com um gol salvador de Emerson aos 48 minutos da etapa final, o treinador gremista relacionou cinco atletas criados nas categorias de base do clube.

Capixaba e Kaynan, que estão no clube desde 2022, foram campeões da Paulista Cup (2022) e disputaram duas copinhas pelo Lobão (2023 e 2024). Dayvisson chegou ao clube em 2022 e disputou o Campeonato Paulista sub17 (2022). Enzo Luzzia, chegou ao clube em 2023 e disputou o Campeonato sub17 (2023) e copinha (2024). Luís Felipe, chegou ao clube no final de 2023 e disputou a Copinha pelo Lobão (2024).

