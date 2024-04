Lobão quer uivar alto em seu ‘debut’ na Copa Paulista

Lobo quer surpreender na Copa Paulista e clube tem sonhos ambiciosos: calendário nacional - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A possibilidade de enfrentar equipes tradicionais que disputam as séries A1, A2 e A3 do futebol paulista, com jogos aos finais de semana, um calendário cheio no segundo semestre e ainda, com a “cereja no bolo” de sonhar com um calendário nacional em 2025, como a presença da Copa do Brasil ou até mesmo, no Campeonato Brasileiro da Série D. O Lobo da Central quer uivar bem alto e intimidar os adversários.

Com todas essas possibilidades, o Grêmio São-carlense fará o seu ‘debut’ na Copa Paulista. Em sua breve história esportiva, o Lobo da Central quer uivar alto e “marcar seu terreno” ainda mais no cenário paulista e quiçá, brasileiro.

No grupo 3, ao lado de Rio Claro, Taquaritinga, União São João e XV de Piracicaba, a equipe iniciou a preparação para a competição que acontecerá no segundo semestre e fará com que o clube tenha um calendário cheio na temporada.

O São Carlos Agora entrevistou o supervisor geral do clube, Eduardo Imparato que detalhou os trabalhos que serão feitos na montagem da equipe. A princípio, vários atletas que estiveram na A4 deverão permanecer. Poderão acontecer renovações e contratações. A possível contratação de um técnico está na pauta, mas não é descartada a permanência de Rafael Sundermann, que integra a comissão técnica permanente e comandou o time na maioria dos jogos do campeonato.

Outro ponto abordado por Edu é a possibilidade do Grêmio disputar uma competição que poderá colocar o clube no calendário nacional. Ele reconhece as dificuldades em enfrentar adversários mais experientes e de divisões superiores. Porém, diz que a meta é trabalhar por uma vaga na Copa do Brasil ou Brasileiro da Série D.

A entrevista

São Carlos Agora - Por que o Grêmio optou por participar da Copa Paulista?

Eduardo Imparato - Pelo nosso torcedor que nos acompanhou, vibrou e sofreu até aqui. Tivemos muitas mensagens de apoio nesses últimos dias, o que nos fortaleceu para entrar nessa disputa.

A Copa Paulista é um dos principais torneios da FPF e conquistamos dentro de campo o direito de participar.

Desde de 2016 que a cidade não recebia esse torneio, que é inédito na breve história do Grêmio Desportivo São-carlense.

Nesta Copa estarão equipes de todas as séries do futebol paulista (A1, A2, A3 e A4) e é uma maneira de acostumar o clube a enfrentar grandes equipes, traze-las para jogar na cidade de São Carlos, perto de nosso torcedor, além de estar na disputa por uma vaga na Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro da Série D.

SCA - Nesta primeira participação, quais são as metas do time no torneio? Apenas para colocar o clube em movimento? Sonha em voos mais altos? Quais?

Imparato - Sempre brigamos por um calendário completo, um ano cheio e a Copa Paulista nos dá essa oportunidade. Sabemos da dificuldade em enfrentar equipes maiores, porém assim como todos os participantes, sonhamos com calendário nacional e vamos em busca disso.

SCA - Da equipe da A4, quem fica para a Copa Paulista? O investimento será o mesmo ou será um time com mais poderio técnico?

Imparato - Foi uma semana longa, de reconstrução e planejamento. Saber dosar a dor de uma eliminação, pensando em novos planos, novos desafios. Temos uma base de atletas que fizemos contratos mais longos e estarão conosco, assim como faremos algumas renovações. Esse tipo de competição necessita de uma mescla de experiência e juventude.

SCA - A Copa Paulista seria uma forma de montar uma base de olho na Série A4 de 2025?

Imparato - Sim, apesar de que a FPF, ainda não confirmou, mas deve liberar a idade no ano que vem na Série A4, com isso, mudaria um pouco o planejamento.

SCA - Nesta competição, permanece Rafael Sundermann ou o clube tentará um profissional com mais experiência?

Imparato - Tivemos cinco dias, desde do final da A4 até a confirmação na Copa Paulista. Ainda estamos entendendo as situações e não houve uma definição.

O Rafael Sundermann é um profissional fixo do clube, trabalhou em todas as categorias desde do sub15 até o profissional, além de ser o coordenador metodológico do Grêmio.

SCA - Como o assunto é técnico, qual o perfil que o clube procura? Por que?

Imparato - Como disse acima, ainda não há uma definição, procuramos trabalhar um futebol moderno e proposto, além de formar jovens atletas, por isso precisamos pensar sempre nesses perfis de trabalho.

Não adianta o treinador ter 40 anos de experiência e o jovem atacante não fazer os gols, assim como não adianta o treinador ser novato e o zagueiro experiente falhar. Qualidade não se mede por quantidade, seja ela de jogos ou anos.

Copa Paulista

Com início no dia 16 de junho, a Copa Paulista terá a presença de 26 equipes das séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista. As equipes disputam vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2025, cabendo ao campeão a escolha em uma das competições e, ao vice, a vaga no torneio remanescente. A final está prevista para 13 de outubro.

As 26 equipes serão divididas em cinco grupos regionalizados. Os grupos 1, 2, 3 e 4 terão cinco times, enquanto o grupo 5, seis. As três mais bem classificadas de cada chave, além da quarta melhor colocada, chegam às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente.

A partir das quartas de final, as partidas contarão com o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). Todas as partidas terão transmissão nos canais Futebol Paulista e Paulistão no YouTube. A TV Cultura também transmitirá o torneio.

Os grupos

Grupo 1 - Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem, Votuporanguense e XV de Jaú.

Grupo 2 – Barretos, Botafogo, Comercial, Francana e Monte Azul.

Grupo 3 - Rio Claro, São-carlense, Taquaritinga, União São João e XV de Piracicaba.

Grupo 4 – Capivariano, Primavera, Red Bull Bragantino, Rio Branco, São Bento

Grupo 5 - EC São Bernardo, Juventus, Oeste, Portuguesa, São Caetano e Suzano.

