Liga Desportiva divulga calendário da temporada 2024

A bola começará a rolar no dia 3 de março pela Liga Desportiva de São Carlos

Em nota emitida na tarde desta segunda-feira, 22, a Liga Desportiva de São Carlos disse que a temporada 2024 está prestes a começar e promete um ano épica, com competições agendadas para iniciar no dia 3 de março e se estender até julho. Com o encerramento das filiações, a entidade celebra o aumento significativo, contando agora com 49 equipes filiadas, o dobro do número inicial de 21 equipes há apenas três anos.

O destaque do ano, de acordo com a LDSC, fica por conta do Amador Champions Cup Série Ouro, composta por 16 equipes de alto nível, incluindo Aracy, Vila Prado, Mirante, Santa Angelina, Atlético Munique, Juventus Ibaté, Milan Ibaté, Zé Bebeu, Juventude, Jockey, Policarbon, Tijuco Preto, Abdelnur, Cruzeiro do Sul, Pé na Porta e River Plate. O compromisso de fidelidade e respeito das equipes filiadas é notável, refletindo a transparência que se tornou característica da Liga Desportiva.

Na Champions Cup Série Prata, a competição não fica atrás, com 29 equipes de São Carlos, Ibaté e Dourado: Red Back, Proara, União Douradense, New United, Jacobucci, Mulekes de Vila Ibaté, Flamingo, Sanka City, Cometa, Fluminense, Primavera, Centenário, Falcão Dourado, Jardim Jockey, Bola de Neve, Botafogo, Amigos, Holanda, São Carlos 3, Loz Bárbaros, Meninos da Vila, Grêmio Novohorizontino, Santa Fé, Pakaba, Paulistano, Esportiva São Carlos, Prohab, Deportivo Sanka e Jardim Beatriz, prometem uma disputa acirrada, ampliando a representatividade e competitividade da Liga.

Segundo a nota, o comprometimento de todas as equipes filiadas com a Liga Desportiva é evidenciado pelo vínculo de um ano, destacando a importância da prática esportiva. A premiação significativamente maior em comparação aos anos anteriores – aproximadamente R$ 12 mil para o campeão da primeira divisão e R$ 8 mil para a segunda divisão, destaca o crescimento contínuo da Liga.

O presidente da entidade, Aparecido Neuto de Oliveira, enfatiza a importância do suporte dos poderes públicos municipais, consolidando o caminho de sucesso da Liga Desportiva em 2024.

