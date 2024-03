Liga Desportiva de São Carlos Inicia competições com público de quase 600 pessoas

Abertura das atividades da Liga Desportiva foi marcada pela entrega de materiais esportivos às equipes filiadas - Crédito: Divulgação

A Liga Desportiva de São Carlos deu o pontapé inicial na manhã de domingo, 3, de suas competições para a temporada 2024. Com uma presença vibrante de aproximadamente 600 pessoas nas arquibancadas do estádio municipal Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, aconteceu o primeiro capítulo de jornada esportiva que promete ser emocionante, segundo os organizadores.

O evento marcou a entrega solene dos materiais esportivos para as equipes filiadas. Cada representante recebeu duas bolas de futebol de campo, um jogo completo de uniforme, uma bolsa de uniforme, uma bolsa de massagem, além de dois kits de squeezes e duas faixas de capitão, ambos personalizados. Os itens são considerados essenciais para o sucesso dos atletas.

Em seguida aconteceu o pontapé inicial da Super Copa LDSC, reunindo o Aracy, campeão da ADN Champions Cup 2023, que encarou o Vila Prado, campeão da Copa São Carlos de 2023. Em um jogo emocionante, o Aracy emergiu como o campeão, vencendo por 3 a 0, marcando o começo de uma temporada promissora.

No próximo domingo, 10, o entusiasmo continua com o início de duas competições: a ADN Champions Cup Amador 2024, com a participação de 16 equipes e a Bandeirante Champions Cup Amador 2024 Prata, contando com a participação de 24 equipes. As competições são a essência do espírito esportivo e prometem proporcionar momentos emocionantes para os participantes e espectadores.

“Expressamos nossa profunda gratidão a todas as equipes presentes, bem como aos nossos valiosos apoiadores, cujo apoio inabalável tornou este evento possível, nossos patrocinadores e ao presidente Fábio Fatalla da Associação Dinâmica, aos vereadores e vereadoras. Além disso, estendemos nossos sinceros agradecimentos à Prefeitura de São Carlos pelo constante apoio ao desenvolvimento do esporte em nossa comunidade. Juntos, celebramos o poder do esporte em unir comunidades e inspirar o melhor em todos nós. Que esta temporada seja repleta de sucesso, camaradagem e momentos inesquecíveis para todos os envolvidos”, disse o presidente da Liga Desportiva, Neuto Aparecido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também