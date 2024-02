Liga de Futebol define início do Amador e Varzeano

SIGA O SCA NO

O Zuzão será palco dos jogos do Amador e do Varzeano - Crédito: Divulgação

Focar a segurança para que a bola possa rolar tranquila. Assim espera a Liga de Futebol Amador em reunião envolvendo representantes dos times que irão disputar os campeonatos Amador e Varzeano em São Carlos. O encontro aconteceu na noite de segunda-feira, 5, na Fesc e foi presidida por Luís Marcelo Ferreira.

Na oportunidade ficou definido que os campeonatos começam no dia 3 de março e em breve será divulgada a tabela de jogos. Durante o debate esportivo, a segurança dos atletas, árbitros e torcedores foi um ponto esmiuçado pelos presentes. Inicialmente, fogos de artificio de qualquer natureza estão proibidos e partidas que reúnam equipes consideradas mais tradicionais, as torcidas serão separadas.

Outro ponto refere-se às punições mais severas como, por exemplo, quando ocorrer qualquer tipo de agressão. A equipe envolvida por ser suspensa dos torneios promovidos pela Liga por até dois anos e atleta ou membros da comissão técnica, por um ano.

Fórmula de disputa

Para o Amador e Varzeano, a fórmula de disputa será a mesma: na primeira fase as equipes jogam em turno e returno e as oito primeiras se classificam para as quartas de final. A partir desta fase os jogos são eliminatórios até definir o campeão.

Os dois últimos do Amador serão rebaixados para o Varzeano e os dois primeiros colocados deste torneio, conquistam o acesso para a divisão superior.

De acordo com a direção da Liga, o Amador já tem a primeira rodada conhecida: Jardim Gonzaga x Zavaglia, Mairiense x Ponte Preta, Primos x Unidos, Os Prédios x Vasco e Monte Carlo x Jacobucci.

As equipes

Amador: Vasco, Ponte Preta, Jardim Gonzaga, Jacobucci, Mairiense, Os Prédios, Primos, Unidos da Vila e Zavaglia.

Varzeano: Jockey, Polêmicos, Tijuco Preto, Santa Mônica, Romeu Tortorelli, AGR 6, ABC, São Carlos 8, Santa Eudóxia, Amigos, Paulistano, Mercenários e Red Bull.

