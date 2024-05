Líder, Polêmicos encara o Romeu Tortorelli

SIGA O SCA NO

Romeu Tortorelli tenta surpreender o líder Polêmicos, no Varzeano - Crédito: Divulgação

O Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, chega a sétima rodada da fase de classificação e neste domingo, 26, cinco jogos movimentarão a competição.

Líder a uma rodada, os jogadores do Polêmicos estão animados e querem manter a ponta e criar uma gordura para consolidar a posição. Mas, para isso, terão um compromisso complicado a partir das 13h30 no campo do distrito de Água Vermelha.

Com 13 pontos, os líderes pegam o Romeu Tortorelli, que possui 3 pontos, e está na penúltima colocação. Precisa da vitória para se manter em boas condições de buscar uma vaga para a próxima fase da competição.

A rodada

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Santa Eudóxia x Santa Mônica

13h30 – Polêmicos x Romeu Tortorelli

15h30 – Mercenários x Red Bull

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h30 – Tijuco Preto x ABC

15h30 – AGR 6 x São Carlos 8

Classificação

