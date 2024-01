Levantadora de São Carlos pontua virtudes para sucesso do time na Superliga B

Laisa durante os treinos no Olaio: “a meta é voltar para São Carlos com uma vitória” - Crédito: Jonas Bezerra

A derrota por 3 sets a 2 para Irati, no Paraná, faz parte do passado. O resultado foi amargo, porém para a levantadora Laisa Maeda, o desempenho do time foi aceitável, por ter sido a estreia na Superliga B de Vôlei Feminino. “Tivemos uma viagem longa até Irati, o jogo foi longo e decidido nos detalhes. Mas acredito que a estreia foi boa”.

Com esta análise, a jogadora disse que São Carlos tem treinado com intensidade no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho para a segunda partida da fase de classificação, que acontece nesta sexta-feira, 19, às 19h30, no ginásio municipal de esportes Djalma Maranhão, em Natal/RN, quando encara Natal.

Laisa definiu Natal como um time “jovem e com potencial”, porém afirma que o time são-carlense tem as melhores expectativas para buscar a reabilitação na competição. “Temos que diminuir a quantidade de erros, ter um ataque eficiente, forçar o saque e uma boa defesa”, pontuou a jogadora.

De acordo com ela, os trabalhos feitos sob a coordenação do técnico Alexandre Pan, a meta é voltar para São Carlos com uma vitória. “Basta fazer nosso papel e colocar em prática tudo o que fazemos nos treinos”, finalizou.

