Leoas vencem e se garantem nas quartas de final da Copa Sesc

11 Out 2024 - 07h44 Por Marcos Escrivani

Deportivo Sanka faz campanha perfeita na Copa Sesc de Futsal Feminino - Crédito: Divulgação

As Leoas do Deportivo Sanka estão rugindo alto na Copa Sesc de Futsal Feminino. A equipe encerrou a participação na fase de classificação e mantém 100% de aproveitamento. Com isso assegurou classificação nas quartas de final.

Até aqui a equipe fez três apresentações. Na primeira venceu Ibaté por WO e nas rodadas seguintes, goleada em cima do Fênix por 7 a 2 e outro resultado expressivo em cima da UFSCar por 7 a 4. Os jogos são realizados no ginásio de eventos do Sesc São Carlos.

Com a campanha perfeita, o Deportivo se garantiu nas quartas de final e a equipe estará em ação somente no domingo, 20. O time ainda não conhece a próxima adversária.

