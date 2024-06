Leoas entram no mata-mata da Copa Record e defendem o “bi”

SIGA O SCA NO

Deportivo representa Santa Eudóxia e estreia no mata-mata da Copa Record - Crédito: Divulgação

Em busca de manter a hegemonia e tentar a conquista do bicampeonato. A equipe de futsal feminino Deportivo Sanka, que representa o distrito de Santa Eudóxia na Copa Record, estreia na noite desta terça-feira, 18, nas quartas de final e estará em ação a partir das 21h no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, quando enfrenta São João da Boa Vista.

A competição entra na fase do mata-mata até definir o campeão. Caso o jogo termine empatado, o classificado sairá da cobrança de penalidades máximas.

As Leoas esperam contar com o apoio da torcida e em 2023 ambas estiveram frente a frente e o time são-carlense levou a melhor ao golear as sanjoanenses por 4 a 0.

Devido as dificuldades que espera ter pela frente, o técnico Rene Benacci acredita em um jogo equilibrado. “As equipes se conhecem e já se enfrentaram. A vitória será decidida nos detalhes. Não tem favorito e acredito em um jogo muito disputado”, disse.

