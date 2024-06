Leoas encaram Sertãozinho pela semifinal da Copa Record

SIGA O SCA NO

Leoas tem compromisso decisivo pela Copa Record - Crédito: Divulgação

A emoção deve falar alto a partir das 21h desta segunda-feira, 24, na quadra do ginásio municipal Aristeu Favoretto, na Redenção, quando o Deportivo Sanka encara Sertãozinho pela semifinal da Copa Record de Futsal Feminino.

Nenhuma das equipes leva vantagem. Se o jogo terminar empatado, o finalista sairá da cobrança de penalidades máximas.

Com uma boa campanha este ano, as Leoas buscam a segunda final seguida na Copa Record e manter a hegemonia, já que são as atuais campeãs.

O técnico Renê Benacci deve contar com força máxima. Porém admite que a partida não tem favoritismo e o jogo deve ser equilibrado. “Sertãozinho tem uma equipe forte, com boas jogadoras. Mas busca jogar nos contra-ataques. Nossa equipe dá ênfase para o coletivo e busca manter a posse de bola. Vamos tentar impor nosso ritmo e não dar chances para que Sertãozinho contra-ataque. Acredito que será um jogo onde devamos ter muita paciência e jogar concentrados o tempo inteiro. Não acredito que algum time seja favorito”, finalizou.

Leia Também