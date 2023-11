LCN São Carlos é pódio 46 vezes no Meeting Paralímpico

Equipe são-carlense brilha no Meeting e coloca a cidade em destaque no cenário nacional - Crédito: Divulgação

Brilho absoluto. A Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos foi um dos destaques do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que aconteceu de 3 a 5 de novembro no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo. A competição reuniu competidores de todo o Estado, que foi dividido em três regiões e o time são-carlense, comandado pelo técnico Mitcho Bianchi esteve em ação na sexta-feira, 3. As provas valem índices para competições nacionais de 2024.

Com uma expressiva participação, o time são-carlense, composto por 20 representantes, foi ao pódio 46 vezes e trouxe para casa 16 medalhas de ouro, 19 de prata e 11 de bronze.

Ao final da competição, Mitcho não se conteve e fez rasgados elogios aos seus nadadores, salientando que a competição reuniu a elite da natação paulista e brasileira.

“Mesmo com adversários de qualidade, conseguimos colocar a natação são-carlense entre as melhores do Estado e do País. Estou satisfeito com o rendimento e o desempenho de cada um. Estamos chegando ao final da temporada com a satisfação do dever cumprido”, finalizou.

As conquistas

Anderson Felipe Araújo de Almeida - categoria S2

Prata – 100m livre, 50m livre e 50m costas

André Roberto Adolfo - categoria S14

Prata – 100m costas

Danielle Fernanda de Parolis - categoria S13

Ouro – 100m livre

Prata – 50m livre

Diego Henrique Garbuio - categoria S7

Prata – 100m costas, 50m borboleta

Ouro – 400m livre

Gabriel Pereira Purgato - categoria S14

Ouro – 100m livre, 100m borboleta

Prata – 200m livre

Gabriel Cimião Rodrigues - categoria S4

Ouro – 100m livre

Prata – 50m peito, 50m livre, 50m costas

Gisele Terezinha dos Santos – categoria S5

Bronze – 50m livre, 50m costas

Jéssica Natália Marchesini - categoria S4

Ouro – 50m costas, 50m livre, 50m peito

José Roberto Sylvestre Junior - categoria S14

Prata – 100m livre

Bronze – 100m peito

Mariana Martins - categoria S9

Ouro – 100m livre

Prata – 100m costas, 100m borboleta, 50m livre

Matheus Teixeira - categoria S14

Bronze – 100m costas, 200m livre

Reginaldo Donizetti Limão - categoria S13

Bronze – 100m livre, 50m livre

Ouro – 100m peito

Rhyan Henrique Araújo Pinto de Oliveira - categoria S11

Prata – 100m peito

Bronze – 100m livre, 50m livre

Ronystony Cordeiro da Silva - categoria S4

Ouro – 50m costas, 50m livre, 50m peito

Rosilene Bertolucci - categoria S5

Bronze – 100m livre

Prata – 50m livre, 50m costas

Sebastião da Silva de Carvalho Junior - categoria S9

Bronze – 100m costas

Prata – 100m peito

Georgia Cristina Affonso - categoria S10

Ouro – 100m livre, 100m costas, 50m livre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também