LCN São Carlos conquista título paulista de paranatação

Um ano que irá ficar na história esportiva de São Carlos. A Liga Central de Natação (LCN) conquistou domingo, 26, no Parque Aquático Savério Maranho, em Votuporanga, o título de campeão Campeonato Paulista de Paranatação de Verão - Troféu Fabiana Sugimori. O evento é promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP).

No total 25 nadadores nas mais variadas classes honraram o nome esportivo da cidade e conquistaram 57 medalhas, sendo 28 de ouro, 17 de prata e 12 de bronze. No total, São Carlos tem 11 campeões estaduais e ainda ganhou dois troféus: de melhor equipe de deficientes físicos e de campeã no geral da competição.

Em Votuporanga estiveram 13 equipes de várias cidades do Estado e competiram 103 paranadadores.

Ao final da competição, Mitcho Bianchi não escondeu a satisfação e garantiu que as conquistas é fruto dos treinos e do trabalho sério realizado na paranatação em São Carlos.

“Neste final de temporada conquistamos um título muito importante. Estou feliz pela vitória e colocamos nossa cidade entre as melhores equipes do Estado e Brasil. Este título é fruto do desenvolvimento da paranatação. Um trabalho que se destaca no Estado e ainda podemos proporcionar qualidade de vida a esses exemplos de seres humanos. Divido com eles e com toda a população de São Carlos este título. Bem como aos nossos parceiros e colaboradores. Esta conquista é fruto de muita união e um trabalho sério realizado por todos”, finalizou Mitcho Bianchi.

