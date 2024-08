Lanterna segura o Mercenários e dá a liderança ao Polêmicos

Polêmicos fez a lição de casa e venceu o Tijuco por 2 a 0: lidera o Varzeano - Crédito: Divulgação

Uma “zebra” marcou a rodada do final de semana do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. O último colocado AGR 6 aprontou para cima do então líder e segurou um empate.

Os jogos aconteceram neste domingo, 4. O então líder Mercenários, com 33 pontos ganhos e nenhum empate em sua campanha (11 vitórias e 3 derrotas) entrou como franco favorito diante do lanterna. Porém, após 90 minutos, um surpreendente 2 a 2.

Com isso o Mercenários foi a 34 pontos e perdeu a liderança para o Polêmicos que fez a lição de casa e bateu o Tijuco Preto em uma partida marcada pelo equilíbrio. Porém o agora líder com 36 pontos aproveitou melhor as oportunidades criadas e fez 2 a 0 no adversário.

Resultados da rodada

São Carlos 8 0 x 0 Santa Mônica

Mercenários 2 x 2 AGR 6

Polêmicos 2 x 0 Tijuco Preto

ABC 0 x 4 Santa Eudóxia

Romeu Tortorelli 0 x 1 Red Bull

Classificação

Leia Também