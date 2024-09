Lanterna se supera e conquista primeira vitória no 390 do Clube Faber-Castell

São Geraldo Tintas conquistou a primeira vitória no 390 - Crédito: Divulgação

Ao contrário da semana passada quando o clima frio se fez presente, na manhã de domingo, 1, o sol forte esquentou a quarta rodada da fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell. Os gramados do Cedrinho foram palcos de bons jogos e o São Geraldo Tintas, até então lanterna, conquistou a primeira vitória, ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1.

Com uma semana movimentada onde o São Geraldo até então lanterna teve que fazer duas trocas de emergência, já que dois jogadores (Duda e Dorfo) se lesionarem e tiverem que deixar o campeonato. Desta forma, dois garotos bons de bola (João Vitor e Victor Hugo), reforçaram a boa, porém tímida equipe do São Geraldo.

A Ponte Preta com um jogo a menos e tentando embalar no campeonato com seus experientes jogadores, foram para cima do São Geraldo que precisava da vitória para não se afundar mais no campeonato.

No começo com maior posse, a Ponte Preta criou maiores oportunidades e em um ataque rápido abriu o placar com Lucas. Mas ainda no primeiro tempo, devido ao calor, a arbitragem fez a pausa para hidratação. A equipe do São Geraldo respirou e voltou mais ofensiva. E em um dia de boa atuação, o estreante jogador do São Geraldo, Victor, fez o gol do empate.

Ainda que com muitos gols perdidos, São Geraldo continuava mais agressivo e em uma bela jogada, Welton concretizou em gol, proporcionando uma merecida virada no placar. Com esta vitória a equipe do São Geraldo sai da última colocação e se aproxima do topo da tabela, fechando a rodada na 4ª colocação.

Resultados

Unidos 2 x 3 CLC Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia 2 x 1 Cosméticos

Ponte Preta 1 X 2 São Geraldo Tintas

