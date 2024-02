Kit para a meia maratona deverá ser retirado nos dias 1 e 2 de março na Fesc

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura informa que a retirada do kit contendo chip descartável para correr a Meia Maratona de Água Vermelha-Santa Eudóxia “Elder Pepino Fragalle” poderá ser feita no campus da Vila Nery da Fundação Educacional São Carlos (Fesc), localizada na rua São Sebastião, n. º 2.828, nos dias 1º e 2 de março das 10h às 17h.

A corrida será no dia 3 de março com largada marcada para às 7h, na Igreja São Roque, em Água Vermelha e chegada próxima à Rodoviária de Santa Eudóxia. A participação é permitida a pessoas a partir de 18 anos incompletos (nascidas em 2006 em diante), com premiação para os cinco primeiros colocados gerais por categoria e três primeiros por faixa etária, conforme regulamento. Além disso, os atletas com deficiência (ACDs) receberão a premiação “superação”. Todos os corredores ganharão medalha de participação.

“Para retirar o kit, as pessoas têm que levar 1kg de ração para cão ou gato, por inscrição, que será destinada às entidades filantrópicas do município e apresentar o documento para que possa ser verificado os dados com relação a inscrição”, orientou o Marcos Amaro da Secretaria de Esportes.

A organização também disponibilizará um ônibus guarda-volumes em Água Vermelha, em que os participantes poderão deixar seus pertences e retirarem no mesmo veículo em Santa Eudóxia, bem como disponibilizará transporte em Santa Eudóxia aos participantes que queiram retornar a Água Vermelha e que indicaram esta condição no ato da inscrição.

