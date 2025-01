Kauan entra no segundo tempo e faz o “vira-vira” para a Águia

São Carlos estreou com o pé direito na Copinha: vitória de virada por 2 a 1 em cima do Imperatriz - Crédito: Lourival Izaque

Que cartão de visitas... O atacante Kauan entrou no segundo tempo, quando o São Carlos perdia por 1 a 0 e em 5 minutos fez dois gols para fazer o “vira-vira” e garantir a vitória por 2 a 1 frente o Imperatriz/MA na tarde desta quinta-feira, 2, na abertura da Copa São Paulo de Futebol Junior. A partida, realizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, foi válida pelo grupo 13.

O jogo foi aberto, com os goleiros trabalhando muito. O empenho dos atletas das duas equipes foi grande, mas a partida foi de nível técnico limitado.

No primeiro tempo, possivelmente devido a ansiedade e a vontade de vitória, os erros de passe e posicionamento foram muitos e o 0 a 0 no placar foi justo.

Na etapa final, com os jogadores mais focados e com posicionamento diferente no gramado, os lances tornaram-se mais agudos e em um rápido contra-ataque, Orelha aproveitou o descuido da zaga da Águia para fazer 1 a 0 para o Imperatriz, aos 16 minutos.

O gol assustou os jogadores comandados pelo técnico João Batista e por alguns minutos ficaram próximos de levar o segundo gol. A história mudou quando Kauan entrou no lugar do apagado Godinho.

Em uma tarde inspirada, mostrou força ao ‘roubar’ uma bola no meio-campo, se livrar de dois marcadores e tocar na saída do goleiro maranhense para empatar aos 35 minutos.

O gol encheu de moral o São Carlos e aos 40 minutos, após muita pressão, Kauan, novamente, mostrando oportunismo, apareceu livre de marcação na grande área para chutar forte no ângulo do goleiro adversário para fazer 2 a 1 Águia, aos 40 minutos.

Com a vitória, o São Carlos lidera o grupo 13 com 3 pontos. O Imperatriz ficou com 0 ponto. No segundo jogo da primeira rodada da Copinha, o Cruzeiro/MG pega o Real Brasília.

