Kartista são-carlense é vice-líder na Copa San Marino

Flávio Neto disputa a Copa San Marino e atualmente é vice-líder na categoria Sprinter - Crédito: Divulgação

O kartista são-carlense acelera forte na Copa San Marino, que é realizada no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. Atualmente ele está em segundo lugar na categoria Sprinter.

A competição tem nove etapas e já foram realizadas na temporada, três. Na primeira, o são-carlense fez a pole e venceu. Na segunda, fez uma prova linda com muitas ultrapassagens e terminou em segundo lugar. Por fim, na terceira, e sob forte calor, fez duas corridas muito boas e chegou em segundo lugar.

A Copa San Marino é a única competição oficial do interior do Estado que tem a chancela e supervisão da FASP (Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo). A competição tem nove etapas, divididas em dois turnos. A final será no dia 30 de novembro, com pontuação dobrada.

Flávio Neto tem como adversários em 2024, pilotos experientes e qualificados, que já levantaram títulos da Copa Brasil, além de campeões brasileiros, sul-americanos e pilotos com gabarito internacional. Normalmente o grid de largada chega a ter 30 karts fazendo com que as corridas se tornam muito mais emocionantes.

Quarta etapa

Neste sábado, 25, será realizada a quarta etapa e o são-carlense vai com tudo para buscar a vitória e se posicionar em 1º lugar.

De acordo com a programação, as corridas da Copa San Marino começam às 13h e terá transmissão ao vivo pelo Youtube no canal San Marino Kart Oficial.

