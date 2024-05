Juventus dispara na ponta e busca pela vaga à segunda fase fica acirrada

Pé na Porta tem boas chances de classificação para as quartas de final - Crédito: Divulgação

Restam seis rodadas para o encerramento da fase de classificação da Champions Cup, Série Ouro, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. São 18 pontos em disputa. Mas o Juventus Cruzado de Ibaté deu passo muito grande para se garantir na liderança.

Ainda invicto, o time do Encanto do Planalto fez o jogo de líderes na manhã de domingo, 19, e com autoridade, venceu o Tijuco Preto por 2 a 0. Com isso saltou para 22 pontos e deixou o adversário, na segunda colocação, com 19 pontos.

Pela classificação

Juventus e Tijuco já estão classificados para as quartas de final. A segunda fase será eliminatória. Porém, várias vagas ainda estão em aberto, principalmente no entorno do G8.

Para se ter uma ideia da disputa, que está acirrada. Atlético Munique, com 16 pontos e em 5º lugar está a quatro pontos do 8º colocado, o Cruzeiro do Sul, que está com 12 pontos.

Porém, Juventude (11), Pé na Porta (9) e Milan (8) possuem boas chances de pleitear vagas. Para tanto terão que realizar campanhas quase perfeitas nos próximos seis finais de semana.

A rodada

Aracy 7 x 1 Abdelnur

Atlético Munique 0 x 3 Policarbon

Juventude 3 x 3 Vila Prado

Cruzeiro do Sul 1 x 3 Milan

Pé Na Porta 5 x 0 Mirante

Santa Angelina 1 x 4 Zé Bebeu

Tijuco Preto 0 x 2 Juventus Cruzado

Próximo jogo

10ª rodada

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

20h45 – Zé Bebeu x Pé Na Porta

Classificação

