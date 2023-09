Juventus de Ibaté é finalista da ADN Champions Cup

Juventus de Ibaté vai em busca do caneco em 2023 - Crédito: Divulgação

O Juventus Futebol Clube, da vizinha Ibaté, é o primeiro finalista da Série Ouro da ADN Champions Cup, competição destinada ao futebol amador e organizada pela Liga Desportiva de São Carlos. As datas da final ainda serão definidas pelos organizadores, mas o local já é certo: o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

O campeão será apurado após duas partidas e caso elas terminem empatadas, o ganhador da taça em 2023 será conhecido após cobranças de penalidades máximas.

O adversário do Juventus ainda será definido e o Aracy e Os Prédios, do CDHU, lutam pela outra vaga.

Campanha expressiva

A equipe do Encanto do Planalto faz bonito na ADN Champions Cup. Até aqui, em 20 jogos da primeira fase e semifinal, conquistou 12 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Possui ainda o artilheiro da competição, o atacante Senna, com 19 gols e ainda a melhor defesa, com apenas 21 gols tomados.

Após se classificar para a fase decisiva, na semifinal o Juventus eliminou o Vila Prado após duas partidas. Na primeira, vitória por 2 a 1 e na segunda, empate em 1 a 1.

A campanha

Primeira fase

Juventus 4 x 2 Mercenários

Juventus 5 x 0 Romeu Tortorelli

Juventus 1 x 2 Cruzeiro do Sul

Juventus 2 x 0 River plante

Juventus 3 x 2 Aracy

Juventos 5 x 0 Santa Angelina

Juventus 0 x 0 Mirante

Juventus 2 x 2 Atlético de Munique

Juventus 1 x 2 Os prédios

Juventus 1 x 0 Atecubanos

Juventus 3 x 3 Juventude

Juventus 3 x 3 Redenção

Juventus 2 x 1 Vila Prado

Juventus 5 x 1 Sanka City

Juventus 3 x 0 Paulista

Juventus 1 x 0 River Plate

Juventus 1 x 1 Cruzeiro do Sul

Juventus 2 x 0 Aracy

Semifinal

Juventus 2 x 1 Vila Prado

Juventus 1 x 1 Vila Prado

