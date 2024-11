Judocas são-carlenses disputarão o Troféu Brasil

Judocas competem em BH e buscam pódio em torneio nacional - Crédito: Divulgação

Três atletas de São Carlos estarão em Belo Horizonte para representar a cidade na principal competição Interclubes da Confederação Brasileira de Judô, onde os ôiro melhores atletas estarão classificados para o Campeonato Brasileiro Sênior.

O atleta e professor Caio Cunha disputará na categoria até 90kg, Matheus Nunes Rurali na categoria até 81kg pela Fábrica de Campeões, e o são-carlense Mateus Kioshi Cunha disputará pelo Esporte Clube Pinheiros na categoria até 73kg, também o Gran Prix Nacional por equipes no domingo, 3.

O CBI Troféu Brasil Interclubes e o CBI Grand Prix Nacional irão reunir a elite do judô brasileiro a partir desta sexta-feira, 1, na Arena UniBH. Mais de 530 judocas de 89 clubes são esperados na capital mineira, maior número já registrado na história do evento, que é o mais tradicional do calendário CBJ.

“Essa é a competição é de longe a mais forte que os atletas disputarão esse ano, é muito disputada, pois os grandes clubes buscam mostrar supremacia entre os demais. Uma enorme experiência como atleta e professor, disputando vaga para o brasileiro em meio a atletas olímpicos”, comentou o técnico Sebá.

“A expectativa para o CBI Troféu Brasil e Grand Prix Nacional é alta, já que o evento será grande tanto no sentido de quantidade de atletas, quanto no de qualidade técnica. Tivemos recorde no número de inscritos e vamos contar com a participação dos melhores judocas do país, inclusive de alguns medalhistas olímpicos em Paris 2024. Neste ano, ainda temos a novidade das competições integrarem o acesso à Seleção Brasileira Sênior. Isso vem de um alinhamento das áreas técnicas da CBJ, onde sempre buscamos oportunizar mais atletas e alcançar melhores resultados”, disse Thiara Bertoli, gerente de competições da CBJ.

