Judoca são-carlense conquista medalha no Meeting Interestadual em Santa Catarina

O centro de eventos Arena Marejada, em Itajaí/SC, sediou no último final de semana (dias 3, 4 e 5) o Meeting Interestadual de Judô das classes, sub11, sub13, sub15 e sub18. A competição reuniu os quatro melhores atletas de cada Estado em suas respectivas categorias e contou com a participação das federações dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Arthur Bassi, da Fábrica de Campeões, conseguiu a vaga após ter sido campeão paulista na categoria sub15, até 81kg, aspirante até faixa verde. Porém no meeting a graduação de faixa era livre, onde lutou com vários atletas de faixa marrom, conquistando a medalha de bronze após fazer seis lutas, perdendo apenas uma, para um atleta de São Paulo.

O são-carlense, que é beneficiado pelo Bolsa Atleta do município, viajou acompanhado pelo técnico da Secretaria de Esportes e Cultura de São Carlos, o professor Sebastião Alexandre da Cunha (Sebá) e enfrentou 15horas de viagem de ônibus para ir e mais 15h para o retorno, não medindo esforços em busca do sonho de sagrar-se o número um do Brasil em sua categoria.

Para que Arthur conseguisse conquistar os títulos na temporada, contou com a ajuda de muita gente, como os parceiros de treino e de toda estrutura física da ADC Fábrica de Campeões, o apoio da família, dos professores Caio Cunha e Sebá e da Secretaria de Esportes e Cultura de São Carlos. “Apesar do Judô ser um esporte individual, para que o atleta se destaque na modalidade é necessário um esforço coletivo muito grande, pois se o mesmo não tiver local e material adequado, uma equipe de treino forte e professores qualificados, não conseguirá progredir na carreira competitiva, uma vez que o Judô é um dos esportes mais profissionalizados e organizados do Brasil, sendo o esporte que mais trouxe medalhas Olímpicas para o País”, disse o técnico Sebá.

