Jovens são-carlenses conquistam medalhas no São Paulo Summer de Jiu-Jitsu

Talentos são-carlenses conquistaram expressivos resultados em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

Sob o comando dos técnicos Alexandre Lopes e Ricardo Augusto Nascimento, os atletas são-carlenses Isaac Cardoso Viana Gregório, Juan Polotto Checarone e João Vitor Espúrio brilharam no São Paulo Summer de Jiu-Jitsu, realizado em Ribeirão Preto, com a tutela da FBMMA.

Representando a equipe Tattinho Figth Center, os jovens são-carlenses estiveram no pódio e conquistaram dois títulos e um vice-campeonato em suas respectivas categorias.

Isaac Gregório, com apenas 10 anos e faixa branca, sagrou-se vice-campeão. Ele treina a apenas cinco meses e neste período já conquistou duas medalhas.

De acordo com seus técnicos, o garoto pretende treinar forte na temporada uma vez que sua meta é competir no Estadual e Brasileiro do próximo ano.

Juan Polotto Checarone, 17 anos, colocou a medalha de ouro no peito na azul pena, após três lutas e três vitórias. O são-carlense foi bronze no Mundial em dezembro de 2023 no Ibirapuera e intensificou os treinos, pois pretende em abril, participar do Campeonato Brasileiro, que acontece dia 17 em Taubaté.

Por fim, João Vitor Espúrio, 18 anos, azul pluma, também fez bonito. Venceu três lutas e conquistou a medalha de ouro. Além de atleta, é instrutor na equipe e a exemplo de Juan, se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao São Carlos Agora, os técnicos Alexandre e Ricardo salientaram que o objetivo dos três atletas é ambicioso. Ou seja: tornarem-se lutadores profissionais mesmo em meio às dificuldades financeiras. “Eles acreditam que os resultados expressivos ajudarão na busca de patrocinadores para concretizarem esse sonho”, afirmaram os professores.

