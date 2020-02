Jogos da primeira rodada da Copa São Carlos terminam sem empates

Garagem Church bateu a Internacional da Vida no Zuzão - Crédito: Gustavo Curvelo

A Copa São Carlos de Futebol Evangélico começou neste sábado, 8 e, em sua primeira rodada, todos os jogos tiveram equipes vencedoras. Em duas praças esportivas da cidade, oito times entraram em campo e Quem Procura Acha, Garagem Church, IPR Centro e Madureira se deram bem e conquistaram seus três primeiros pontos, largando na frente na luta pela classificação à próxima fase.

No Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão”, a atual campeã Quem Procura Acha não deu chance para a Universal Aracy e venceu por 3 a 0. A Garagem Church, por seu turno, teve um pouco mais de dificuldade, mas conseguiu passar pela Internacional da Vida por 3 a 2.

Já no Estádio Municipal Dr. Álvaro Zuim, o popular campo da Vila Izabel, a IPR Centro bateu a Pentecostal da Bíblia por 2 a 0, em partida que reuniu duas equipes que costumeiramente chegam às fases agudas da competição. Vice-campeã em 2019, a Madureira derrotou a Coligação IPR/PDB por 2 a 1.

No próximo sábado (15), mais quatro jogos marcam a realização da segunda rodada. No Estádio Zuzão, que recebe as partidas do Grupo B, Madureira e Pentecostal da Bíblia se enfrentam às 13h15 e, na sequência, às 14h45, é a vez de IPR Centro e Universal Sede medirem forças.

Pelo Grupo B, nos mesmos horários, Quem Procura Acha e Garagem Church fazem o primeiro duelo da tarde no Estádio Municipal Francisco da Costa “Chico Preto”, ao passo que, no jogo de fundo, Geração Conviver e Universal Aracy complementam a rodada.

