Jogo das Estrelas comemorou 80 anos do São Carlos Clube

Jogo das Estrelas reuniu ex-atletas conhecidos do basquete nacional - Crédito: divulgação

O dia 21 de setembro de 2024 ficou na história do São Carlos Clube: o Jogo das Estrelas, em comemoração aos 80 anos do Clube, reuniu ex-atletas do basquete brasileiro em uma partida emocionante contra o time da casa. Os fãs do esporte lotaram o Ginásio João Marigo Sobrinho para acompanhar um amistoso que veio reforçar a tradição do Clube no basquete, homenageando ex-atletas, ex-jogadores, ex-técnicos e ex-diretores do basquete do SCC e da cidade, relembrando partidas históricas.

O Ginásio João Marigo Sobrinho, mais conhecido como Ginasião, foi inaugurado em 1952. Lá era a única grande praça esportiva da cidade onde aconteciam as competições desportivas, principalmente de basquete. O time de basquete do São Carlos Clube, inclusive, marcou época no esporte nacional. A equipe, que representava a cidade de São Carlos nos Jogos Abertos do Interior, conquistou o campeonato em 1955 em Piracicaba; o vice-campeonato em 1956 em Bauru; e um vice-campeonato em 1957 nos jogos de São Carlos, dentre outras importantes vitórias, que seguiram até os anos 70. Após um hiato, o basquete do Clube passou por outro período de destaque, entre os anos de 1980 até meados da década de 1990.

E o Jogo das Estrelas não decepcionou, com a participação de lendas do basquete que atuaram pela Seleção Brasileira e por grandes equipes do Brasil, como Ratto, Marcio Dorneles, Valtinho, Estevão, Israel e Josuel que enfrentaram os atletas do time do SCC - Meneguelli, Chico Maricondi, Duzão, Bissau, Santa Maria, Carlos Alberto Perez e Hermes. A partida, em clima de festa, começou equilibrada, mas logo a equipe da Seleção Brasileira Master abriu vantagem e garantiu a vitória. Ao final do evento inesquecível, aconteceu uma homenagem à várias personalidades do esporte e do Clube.

O amistoso veio reforçar o objetivo da nova gestão que é recolocar o basquete como uma das principais modalidades esportivas do SCC, como já foi no passado, além de comemorar em grande estilo as oito décadas do Clube, que, cada vez mais, se reafirma como parte da história de São Carlos.

