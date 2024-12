Jogadores do Paulistano se reúnem em evento para “reviver momentos inesquecíveis”

Compartilhar no facebook

Momento da confraternização que reuniu aproximadamente 40 jogadores que vestiram a camisa do Paulistano - Crédito: Divulgação

Ex-atletas do Jardim Paulistano, equipe de futebol amador que marcou época em São Carlos, se reuniram em uma confraternização na manhã/tarde de sábado, 30, em uma área de lazer na rua Dr. Carlos Botelho, na região da Tapetes São Carlos. Participaram da confraternização ex-jogadores das décadas de 80, 90 e 2000, em um evento marcado como “Reencontro de Gerações do Futebol Amador de São Carlos – Time de futebol do Jardim Paulistano”.

O encontro teve início às 11h45 e aproximadamente 40 pessoas participaram do momento festivo. “Hoje é um dia especial para todos nós. Um dia de reviver momentos inesquecíveis, histórias que marcaram uma geração e de sentir novamente o calor da amizade forjada nos campos de terra, nos gramados e nas arquibancadas improvisadas da nossa querida São Carlos”, disse Matheus Ginotti, um dos participantes.

Segundo ele, nos anos 80, 90 e 2000, o futebol amador era mais que um jogo. “Era nossa escola de vida, nosso ponto de encontro, nosso escape das dificuldades do dia a dia. Cada partida trazia suor, risadas, discussões acaloradas e, acima de tudo, respeito e companheirismo. Eram domingos de céu azul, gritos de torcida e a certeza de que, independentemente do resultado, estaríamos juntos na próxima semana”, comentou.

Segundo Matheus, o reencontro de sábado não marcou apenas o fato de rever rostos conhecidos. Para ele, foi um momento de resgatar memórias vivas, relembrar os gols de placa, os lances memoráveis (aqueles que não seriam não tão memoráveis assim), e a alegria de fazer parte da grande família do futebol amador de São Carlos.

“Que esse encontro seja uma celebração da amizade, do esporte e da nossa história. Porque, mais do que jogadores, fomos e sempre seremos irmãos de campo.

Obrigado, São Carlos, por esses momentos eternos. E obrigado a cada um de vocês por terem feito parte dessa jornada!”, finalizou.

