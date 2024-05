Jogadora da ASF São Carlos é convocada para a seleção brasileira de futsal feminino

SIGA O SCA NO

Geovanna em ação pela ASF: “Quase tive um treco. Emoção indescritível” - Crédito: Jhonatam Celestino

Mineira de Varginha de nascimento, mas com passagens por Passos/MG, Pinda/SP e Pato Branco/PR e são-carlense de coração. A pivô Geovanna Karine Silva, de apenas 20 anos, foi pega de surpresa na tarde desta segunda-feira, 20, ao ser convocada pela Confederação Brasileira de Futsal para integrar a seleção nacional sub20 que para um período de treinos o técnico Márcio Coelho convocou 16 atletas para um período de treinamentos entre os dias 9 e 15 de junho, pensando na preparação para o Sul-Americano.

A competição continental acontece do dia 26 de outubro a 3 de novembro. Preparando a equipe para o torneio, a comissão técnica e as atletas passarão por um período de treinos em Magé, no Rio de Janeiro.

Foram selecionadas 16 jogadoras e entre elas, Geovanna. Foi sua primeira convocação. “Quase tive um ‘treco’. É uma emoção indescritível. Só chorei. Não nego que estava quase desanimando. Mas agora vejo que todo o meu esforço não foi em vão”, comemorou a pivô em entrevista ao São Carlos Agora.

Geovanna foi contratada este ano pela ASF São Carlos, e treina desde janeiro. Feliz, a técnica Ana Cláudia Bianconi vibrou ao lado da atleta. “Ela é comprometida com os treinos. É alta, forte e finaliza muito bem”, disse, afirmando ser a jogadora ambidestra. “Tem muita habilidade para uma pivô”, ponderou. “Como técnica, estou feliz demais. Isso dá visibilidade para a jogadora e para o clube. É a consagração máxima para qualquer atleta poder vestir o manto do país natal”, finalizou Aninha.

