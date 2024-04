Jockey acaba com invencibilidade dos Mulekes; Prohab e Pakabá encostam

Pakabá goleou e encostou no líder Mulekes da Vila: equipe fez 5 a 2 no Grêmio - Crédito: Jhonatam Celestino

Uma rodada marcada muita adrenalina. Assim foram os jogos de domingo, 21, da série prata da Champions League. Foram 12 partidas e mudanças consideráveis nos dois grupos, ao término da sétima rodada da fase de classificação.

A fase se afunila e as equipes lutam pelas oito primeiras colocações, que darão direito a passagem para o mata-mata do torneio regional promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

No grupo A, o Deportivo Sanka bateu o Proara por 2 a 1 e disparou na classificação, totalizando 18 pontos positivos.

No grupo B, a disputa está mais acirrada, com as equipes nas três primeiras colocações separadas por apenas 3 pontos. De maneira surpreendente o Mulekes da Vila foi derrotado pelo Jardim Jockey Club por 1 a 0 e perdeu a invencibilidade. Com o resultado permanece líder, mas estacionou nos 13 pontos.

Quem se aproveitou foi o Prohab que bateu o Cometa Cristão por 2 a 1 e o Pakabá, que goleou o Grêmio por 5 a 2. As duas equipes vencedoras chegaram aos 10 pontos e passaram a incomodar o primeiro colocado.

Resultados

Jardim Beatriz 3 x 3 Flamingo

Jardim Jockey Club 1 x 0 Mulekes da Vila

Red Back 1 x 0 Barbaridade

Primavera 3 x 0 São Carlos 3

Paulistano 0 x 2 Botafogo

Pakabá 5 x 2 Grêmio

Prohab 2 x 1 Cometa Cristão

Holanda 1 x 9 União Douradense

New United 1 x 3 Bola de Neve

Fluminense 2 x 0 Sanka City

Deportivo Sanka 2 x 1 Proara

Loz Bárbaros 1 x 3 Centenário

Leia Também