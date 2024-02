Jesus reforça o Grêmio em jogo complicado em Osasco

SIGA O SCA NO

Jesus salva: após cumprir suspensão, meia estará na equipe que encara o Audax - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O estádio municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, será o palco, a partir das 16h deste sábado, 24, do ‘pega’ entre Audax e Grêmio São-carlense, válido pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

Os anfitriões estão feridos, já que perderam a invencibilidade no meio de semana, quando foram derrotados pelo Rio Branco de Americana por 2 a 1 e, pelo mesmo placar, o Lobo da Central, em casa, bateu o Penapolense e conseguiu a reabilitação.

A expectativa é de um jogo bem complicado, já que as duas equipes estão na parte de cima da tabela. O Grêmio tem 13 pontos e ocupa a vice-liderança, enquanto que o Audax soma 9 pontos e está na 6ª colocação.

Nos dois dias de atividades no centro de treinamento do clube, o técnico Leandro Mehlich preparou a equipe que terá duas novidades. Os retornos de Jesus e de João Victor. Ambos cumpriram suspensão contra o Penapolense, mas por motivos diferentes. O meia por ter recebido o terceiro cartão amarelo e o zagueiro por ter sido expulso. Ambos na derrota para a Francana. Por outro lado, o também zagueiro Eduardo Jaconi, cumpre suspensão pelo terceiro amarelo recebido no meio de semana.

Sobre a partida, a sequência de jogos e o desgaste dos atletas, o treinador gremista foi bem objetivo, salientando que o time vai até Osasco com a perspectiva de trazer pontos para São Carlos.

“A equipe tem um padrão de jogo definido e, com um elenco qualificado, vamos manter a nossa forma de jogar e buscar um bom resultado fora de casa”, resumiu.

7ª rodada

Sábado, 24

15h – Nacional x Barbarense

16h – Penapolense x Jabaquara

16h – Audax x Grêmio São-carlense

19h – Barretos x América

19h – Independente x Taquaritinga

Domingo, 25

10h – Vocem x XV de Jaú

10h30 – Francana x Rio Branco

15h – Joseense x SKA Brasil

Classificação

XV de Jaú – 15 pontos

São-carlense – 13 pontos

Barretos – 13 pontos

Francana – 11 pontos

Rio Branco – 10 pontos

Audax – 9 pontos

Taquaritinga – 9 pontos

Vocem – 9 pontos

Nacional – 7 pontos

América – 7 pontos

Barbarense – 6 pontos

Penapolense – 5 pontos

Jabaquara – 5 pontos

Independente – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Joseense – 2 pontos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também