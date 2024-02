Jaconi marca golaço de falta e dedica ‘pintura’ para o primeiro filho

Jaconi durante o jogo contra o CAT: papai coruja dedicou o gol de falta ao filho Davi, que chega em março - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O pequeno Davi, que ainda será entregue pela “dona cegonha” foi homenageado pelo papai “coruja” Eduardo Jaconi. O zagueiro entrou no segundo tempo no jogo desta quarta-feira, 2, no empate em 2 a 2 entre Grêmio e Taquaritinga, realizado no estádio municipal Adail Nunes Silva, em Taquaritinga, pelo Paulista da Série A4.

Davi ainda está no ‘forno’ e acompanha a mamãe Júlia. O pequeno chega no mês de março e a previsão é que a cegonha pouse no dia 12. Mas, enquanto isso, o papai coruja, na labuta, entrou em uma grande pressão, já que o Lobo da Central perdia por 2 a 0 pela terceira rodada do campeonato.

Mas, aos 23 minutos do segundo tempo, uma falta da intermediária começou a mudar o destino da partida. O encarregado, o papai Jaconi fez com maestria a cobrança e a ‘pintura’ se concretizou: a bola espantou as corujas que estavam no ângulo esquerdo do goleiro adversário que se esticou, mas nada pode fazer. Com requinte de crueldade, a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

“Eu treino faltas e estou feliz pelo meu primeiro gol com esta camisa”, disse o feliz papai. “Este gol de falta agradeço a Deus, aos meus companheiros, minha família, mas dedico ele ao meu primeiro filho (Davi)”, disse, todo orgulhoso. Sobre o empate, fez questão de elogiar a equipe. “É a força do grupo. O trabalho de todos os atletas. A entrega e a responsabilidade de todos”, frisou.

Quanto ao próximo jogo, sábado, 10, a partir das 19h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o zagueiro espera mais uma batalha contra o Rio Branco de Americana. “Será um jogo difícil, mas estamos focados na vitória para continuar a luta em busca do acesso a Série A3”, resumiu. “Convido a torcida para que compareça e nos prestigie nesta luta”, finalizou.

