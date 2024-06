Já classificado, Águia pega o Flamengo em Guarulhos

Em Caieiras, São Carlos cumpre compromisso pela Bezinha: classificado, jogo passa a ser um amistoso de luxo - Crédito: Delma Gonçalves

Três jogos oficiais pelo Campeonato Paulista da Série B passaram a ser amistosos de luxo. Pelo menos para o São Carlos, que conseguiu no grupo 2, a classificação para a segunda fase com três rodadas de antecedência.

Desta forma, pela oitava rodada 8 da fase de classificação, a equipe cumpre tabela. Da mesma forma, nas duas rodadas seguintes. Serão oportunidades de ouro para o técnico João Batista realizar testes e buscar montar a sua equipe ideal. De acordo com ele, a necessidade pela vitória persiste, porém a pressão pela busca da classificação não existe mais.

O primeiro desafio com a equipe classificada acontece a partir das 15h deste sábado, 8, no estádio municipal Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Em terceiro lugar com 9 pontos, enfrenta o Flamengo, quarto colocado com 7 pontos e matematicamente sem a vaga garantida.

No outro jogo do grupo, no estádio municipal Carlos Ferracini, em Caieiras, o jogo das duas equipes melhores classificadas. O segundo colocado Colorado, com 10 pontos, recebe a visita do líder Paulista de Jundiaí, que tem 11 pontos.

Classificação - grupo 2

Paulista, 11 pontos

Colorado, 10 pontos

São Carlos, 9 pontos

Flamengo, 7 pontos

Barcelona, 0 ponto

