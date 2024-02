Invicto, Grêmio recebe o Rio Branco para retomar a ponta da A4

Em Taquaritinga, Jesus fez o gol que garantiu o empate para o Grêmio que quer vitória em casa contra o Rio Branco - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sem poder contar com o zagueiro João Victor, expulso durante o empate heroico diante do Taquaritinga no meio de semana em 2 a 2, com um gol nos acréscimos mesmo com um jogador a menos em campo, o Grêmio São-carlense tem mais um compromisso pelo Campeonato Paulista da Série A4. A partir das 19h deste sábado, 10, recebe a visita do Rio Branco de Americana no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O jogo é pela quarta rodada da fase de classificação.

Com 7 pontos e na segunda colocação, o Grêmio, ainda invicto, foca a liderança que hoje pertence ao XV de Jaú, que tem 9 pontos. Já o Tigre americano encerra o G8 e está com 4 pontos e vem de uma surpreendente derrota em casa para o Jabaquara pela contagem mínima.

Para esta partida, o técnico Leandro Mehlich deve dar a oportunidade a Eduardo Jaconi, que deverá ocupar a vaga de João Victor. Nas demais posições, o Grêmio deve manter os mesmos atletas que iniciaram o jogo contra o CAT.

Em busca de manter a boa fase, o treinador gremista espera uma partida acirrada no Luisão. “Aqui, os resultados não são sorte. É trabalho e organização”, pontuou. Contra o Tigre, uma expectativa grande. “Um jogo de nível alto e elevado. Isso é bom. Vamos preparar a equipe e impor nosso estilo de jogo. Estamos em casa e esperando o apoio da torcida”, salientou ao prometer uma equipe com os jogadores se empenhando ao máximo. “Quero chamar a torcida para nos empurrar e vibrar com mais um bom resultado”, disse.

4ª rodada

Sábado, 10

15h – Joseense x América

15h – SKA Brasil x Independente

15h – Jabaquara x Taquaritinga

15h – Barbarense x Barretos

16h – Penapolense x Francana

16h – Audax x XV de Jaú

19h – Grêmio São-carlense x Rio Branco

Domingo, 11

10h – Vocem x Nacional

Classificação

1. XV de Jaú – 9 pontos

2. Grêmio São-carlense – 7 pontos

3. Taquaritinga – 7 pontos

4. Barretos – 7 pontos

5. Francana – 6 pontos

6. Audax – 5 pontos

7. Penapolense – 4 pontos

8. Rio Branco – 4 pontos

9. Nacional – 4 pontos

10. Jabaquara – 3 pontos

11. Vocem – 2 pontos

12. Independente – 2 pontos

13. América – 2 pontos

14. União Barbarense - 1 ponto

15. Joseense – 1 ponto

16. Ska Brasil – 0 ponto

