Inter de Bebedouro, Araçatuba e Paulista seguem 100%

Inter de Bebedouro venceu e segue 100% no Paulista com 3 vitórias seguidas - Crédito: JP_Fotos/Inter de Bebedouro

As oito partidas da terceira rodada do Paulista A4 foram realizadas nesta quarta-feira, 29. Destaque para Inter de Bebedouro, Araçatuba e Paulista, que venceram mais uma e seguem com 100% de aproveitamento. União Barbarense e Taquaritinga venceram a primeira.

A Inter de Bebedouro visitou o Colorado Caieiras no Carlos Ferracini e venceu por 2 a 0, com gols de Portela e Rayan (contra). Com nove pontos, o time lidera pelo saldo de gols (6), enquanto o Colorado tem um, em 15º e penúltimo lugar.

Com quatro de saldo, o Araçatuba aparece na segunda colocação após vencer a Matonense, por 1 a 0, no Adhemar de Barros. O único gol foi marcado por Moysés. O time de Matão é o único que ainda não pontuou, na 16ª e última posição.

O Paulista também fez o simples ao superar o Penapolense por 1 a 0, com gol de Christopher, no Jayme Cintra. Está em terceiro, pois tem três de saldo de gols. Já o Penapolense aparece em sétimo com quatro pontos.

Destaque também para dois times que venceram a primeira. O União Barbarense fez 2 a 1 no Jabaquara, chegou a quatro pontos e entrou no G8, em oitavo. Já o Taquaritinga aparece em nono lugar, também com quatro, após vencer o Nacional por 1 a 0.

Outro vencedor foi o São Caetano, que fez 2 a 1 no Joseense. Assim, alcançou seis pontos, em quinto lugar, ultrapassando o próprio adversário, agora sexto com quatro pontos.

As outras duas partidas terminaram empatadas. O Barretos, quarto com sete pontos, empatou por 1 a 1 com o Vocem, 12º com dois. Já o São-Carlense, 11º com dois, empatou por 3 a 3 com o Osasco Audax, 13º com um. Neste empate movimentado, o Audax abriu o placar, teve um jogador expulso, levou a virada por 3 a 1, mas buscou o empate com dois gols nos acréscimos, tudo isso no segundo tempo.

Na primeira fase, os 16 times formam grupo único e se enfrentam apenas uma vez. Ao fim de 15 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Apenas os dois finalistas sobem para o Paulistão A3 Sicredi.

Resultados da rodada

Taquaritinga 1 x 0 Nacional

Colorado Caieiras 0 x 2 Inter de Bebedouro

Jabaquara 1 x 2 União Barbarense

São-Carlense 3 x 3 Osasco Audax

Vocem 1 x 1 Barretos

Araçatuba 1 x 0 Matonense

Paulista 1 x 0 Penapolense

São Caetano 2 x 1 Joseense

(com FPF)

Leia Também