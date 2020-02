Inscrições abertas para a Volta USP São Carlos 2020

Evento contou com dois níveis de corrida – 3,4 e 6 quilômetros, além da caminhada de 3,4 Km - Crédito: Edmilson Luchesi / PUSP-SC

A Volta USP São Carlos 2020 será realizada no domingo, dia 16 de fevereiro, às 8 horas, na Área 2 do Campus USP São Carlos.



O evento contará com as modalidades de corrida de 3,4 Km e de 6 Km, além da caminhada de 3,4 Km.



As inscrições acontecem de 3 a 11 de fevereiro ou até atingir o limite de participantes e podem ser feitas no site www.saocarlos.usp.br. Os valores para a corrida são: R$ 27,50 para a comunidade USP (exceto calouros, cuja participação é gratuita) e R$ 52,50 para a comunidade geral. Já para a caminhada, o valor é de R$ 27,50. Todos os participantes que retiram seu chip receberão camisetas e os que completarem a prova receberão medalhas.



A Volta USP São Carlos é promovida pela Prefeitura do Campus USP de São Carlos (PUSP-SC) e pelo CEFER, com apoio da Reitoria da USP, Pró-Reitorias de Cultura e Extensão Universitária e de Graduação e Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária da USP São Carlos.



Domingo Integração

O evento faz parte do Domingo Integração, promovido pela USP São Carlos, no dia 16 de fevereiro, a partir das 8 horas, que contará também com atividades culturais.



Acesso à Área 2 pela Avenida João Dagnone, 1100, Jardim Santa Angelina.



Mais informações:

CEFER

Tel.: (16) 3373-9107

E-mail: esporte.prefeitura@sc.usp.br

