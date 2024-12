Influenciado pelo avô, são-carlense é vice-campeão de karatê

Kalyel se inspirou no avô e encontrou no karatê a paixão pelo esporte - Crédito: Divulgação

Quando começou a praticar karatê, aos 7 anos, o avô Antonio Paulo Vitturi já havia falecido há dois anos. Porém, deixou o legado para o neto Kalyel que adotou a modalidade esportiva em homenagem “post mortem”. Desta forma, em novembro, ao conquistar o vice-campeonato brasileiro, o são-carlense, emocionado, garantiu que a conquista era para o avô.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Kalyel disse que o avô Antonio Paulo era treinado por Cláudio Pares, um dos mais competentes técnicos são-carlenses. “Eu via meu ‘vô’ treinar. Eu tinha medo e pensava que ele ia se machucar. Que as pessoas iam bater nele. Mas aí ele morreu, fiquei triste. Mas dentro de mim acabei sendo influenciado por ele e com 7 anos ingressei na Academia Wada e passei a ser orientado pelo professor Adriano, que também era muito ligado ao meu avô”, lembrou.

Os anos se passaram e sete anos depois, na categoria Junior -68 quilos (faixa marrom), Kalyel sagrou-se vice-campeão brasileiro no Clube Português, em Recife/PE. As competições aconteceram de 15 a 17 de novembro.

“Na verdade, no começo, eu levava o karatê como diversão. Mas em 2018 quando conquistei a primeira medalha (campeão paulista) em São Bernardo do Campo, me animei. Passei a treinar com mais intensidade e em alto rendimento e o karatê virou minha vida”, disse o são-carlense, salientando que desde então acumulou novas conquistas, como o bicampeonato paulista e pódios em campeonatos brasileiros. Nem mesmo uma fratura no braço esquerdo desestimulou o jovem atleta. “Teve também a pandemia (Covid-19) e paramos por um período. Depois a grave lesão. Mas após me recuperar, voltei às competições na categoria Junior. O começo não foi animador, mas em 2024 consegui meus melhores resultados”, disse, ao se referir ao vice-campeonato zonal, vice brasileiro e bronze no Brasileiro Escolar.

Novos desafios

Em 2025 Kalyel prevê novos desafios. Sob o comando de Adriano Wada, irá representar a equipe Wada na categoria sub21 e Sênios na categoria -75 quilos.

Indagado sobre suas metas, afirmou que além dos campeonatos paulista e brasileiro, irá focar uma vaga na seleção brasileira. “Sei que é difícil, mas estou confiante. Os adversários são qualificados, mas quero ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção e representar o país em campeonatos sul-americano e pan-americano. Quero passar o rodo no próximo ano”, finalizou.

