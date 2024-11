Iguatemi São Carlos recebe ‘Karatê em Ação’

O mês de novembro mal começou e para quem gosta de uma programação esportiva, o Iguatemi São Carlos está com a atividade perfeita para o final de semana. Do dia 7 ao dia 9 de novembro, o shopping recebe mais uma edição do ‘Karatê em Ação’, em parceria com a academia Wada, já tradicional na cidade.

A ativação, realizada na rotatória da Samsung, convida os fãs das artes marciais para assistirem às apresentações dos alunos da categoria adulto, no dia 7/11, das 19h às 20h, e da categoria infantil, no dia 8/11, das 19h às 20h, mostrando também um pouco da modalidade esportiva.

Já no sábado, dia 9/11, a partir das 11h, acontece uma competição de Karatê com os alunos Wada, que promete entreter os clientes do empreendimento ao longo do dia. A participação é gratuita e o evento é aberto à visitação do público.

“Incentivar o cuidado com a saúde física e mental, além de promover ações que estimulem o bem-estar do nosso público, são premissas importantes para o Iguatemi. Estamos felizes em poder receber mais uma edição do trabalho incrível que a academia Wada vem realizando na região”, afirma Marina Brocchi, supervisora de marketing no Iguatemi São Carlos.

Serviço :

Karatê em Ação | Iguatemi São Carlos

Data: dias 7 a 9 de novembro

Horário: das 19h às 20h, na quinta e sexta-feira, e das 11h às 18h, no sábado

Local: rotatória da Samsung

