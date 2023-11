Ibateenses conquistam 7 medalhas nas finais do Brasileiro de Karatê

Mais uma vez mostrando talento, disciplina e habilidade, atletas de Ibaté fizeram bonito e obtiveram destaque nacional. A equipe do Projeto Social de Ibaté “Educando com o Karatê” conquistou sete medalhas nas finais do Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado em São Bernardo do Campo entre os dias 14 e 19 de novembro. O torneio foi promovido pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

A edição final do Brasileiro de Karatê deste ano contou com mais de 4 mil atletas inscritos em diversas categorias e a participação de representantes de 26 estados brasileiros.

A competição apresentou excelente nível técnico já que todos os atletas participaram de um processo classificatório em seus estados, conquistando a vaga para a etapa final do Campeonato Brasileiro.

No total 07 medalhas foram conquistadas, sendo 01 de ouro, 02 de prata e 04 de bronze. “Laura Neri sagrou-se Campeã Universitária conquistando o ouro e também levou bronze no sub 21-1ª divisão; Kauã Menezes trouxe a prata, pela categoria Senior-1ª divisão-84kg; já o Rayne Mathias levou a prata pela categoria Cadete-Estudantil-57kg; Weni Gabriel, bronze pela categoria Cadete-1ª divisão 61kg; Mathias Ferreira, bronze na sub-14+55kg; e Lívia Silva também bronze na sub 21-1ª divisão”, destacou o professor Elcio Manoel.

O Secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II Betune Pereira, destaca que essa é a principal competição do ano para os nossos atletas. “Sabemos que foi um grande desafio, mas eles foram lá e deram o seu melhor, representaram nossa Ibaté de forma brilhante. Mostramos que nossos atletas estão prontos para enfrentar qualquer adversário” apontou.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella parabenizou os atletas pelos resultados e empenho nas competições. “O campeonato brasileiro é uma das competições mais difíceis que temos dentro do circuito nacional. Ter nossos atletas entre os melhores do país destaca como o karatê de Ibaté é forte e com a base bem estruturada”, concluiu o gestor.