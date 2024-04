Ibateenses conquistam 11 medalhas em Campeonato Paulista de Karatê

Crédito: Divulgação

Os atletas ibateenses que competiram na 5ª Etapa do Campeonato Paulista de Karatê 2024 neste final de semana trouxeram 11 medalhas para a cidade. Realizado em São José do Rio Preto, o evento esportivo teve mais de 1.600 inscrições e mais de 60 municípios participantes, de acordo com a Federação Paulista de Karatê.

No sábado, 13, a equipe do Projeto “Educando com o Karatê”, treinada pelo educador físico e Sensei Elcio Ferreira Manoel, conquistou cinco medalhas de ouro, três de prata e três de bronze.

Ferreira e sua comissão técnica, celebram com muita alegria e entusiasmo os resultados dessa Primeira Fase. “Tivemos uma grande renovação dos atletas que não deixaram de conquistar e firmar o nome da cidade de Ibaté no cenário regional e estadual do esporte Karatê. Vamos nos preparar mais ainda para buscar os títulos e medalhas nas finais, que acontecem no mês de junho na cidade de São Bernardo do Campo”, comenta. “Representaremos também a nossa Encanto do Planalto e o Estado de São Paulo, no Campeonato Brasileiro, que ocorre na cidade do Rio de Janeiro em julho. Tudo isso é possível pelo apoio que encontramos na gestão do prefeito José Luiz Parella, que não poupa esforços e investimentos no esporte. Agradecemos também, nosso Secretário adjunto, Raul Seixas II, por todo o suporte e incentivo que nos é dado”.

Atletas medalhistas

Weni Gabriel

Prata Cat. Cadete -63 kg

Rayne Kelvin

Bronze Cat. Cadete -63kg

Julia Alves

Ouro Cat. Júnior -66kg

Luis Buzzetti

Ouro Cat. Júnior -61 Kg

Flávia Scopin

Bronze Cat. Cadete até 66 kg

Geovana Freitas

Ouro cat. Sub 21 até 50kg

Prata Cat. Senior até 50kg

Josué Levi

Prata Cat. Sênior até 75kg

Kauã Menezes

Ouro Cat Sub21 até 84kg

Ouro Cat Sênior até 84kg

Prof. Elcio Ferreira

Bronze Cat Master H +75kg

Participaram do evento e estão classificados por índice técnico os atletas: Heloísa Thomazzi, Wewerton Araújo e Mathias R. Ferreira.

