Ibaté vence a primeira na 9ª Copa AVS/Smec

Equipe ibateense comemora a primeira vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Enfim, as pazes com a vitória. A equipe de Ibaté, jogando em casa, conquistou o primeiro resultado positivo na 9ª Copa AVS/Smec, que está em sua fase de classificação.

Na noite de segunda-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, as anfitriãs foram malvadas e venceram o Alpha por 3 sets a 1, em 1h55 de jogo, com as parciais de 25/18, 23/25, 25/15 e 25/17. A MVP da partida foi a ponta Lorraine, do time ibateense. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Narciso Borges. Apontadora: Fernanda Oliveira.

Com o resultado, Ibaté foi a 4 pontos e saiu da última colocação, posição agora do Alpha, que permanece com o Alpha que, com 1 ponto, ainda não venceu no torneio.

Ibaté: Ana, Luciana, Núbia, Lívia, Pietra, Maria, Lorraine, Laura, Sandra, Daiani e Vitória. Técnico: Lucas.

Alpha: Juliana, Fernanda, Jaque, Ângela, Gislaine, Gabi, Dani, Kizzi, Geiva, Fabiane, Fábia, Maria, Sandra, Gisele. Técnica: Karine.

